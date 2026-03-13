$79.0791.39

У Клэбо сотрясение мозга после падения в спринте в Драммене. Он пропустит марафон в Холменколлене

Sports.ru

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо получил небольшую травму головы и легкое сотрясение мозга после падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.

Йоханнес Клэбо получил сотрясение мозга
© Global Look Press

Об этом сообщает Федерация лыжных видов спорта Норвегии.

Клэбо пропустит марафон в Холменколлене, который пройдет 15 марта.

Участие норвежца в финале Кубка мира в США под вопросом.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости