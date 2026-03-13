Йоханнес Клэбо получил сотрясение мозга

У Клэбо сотрясение мозга после падения в спринте в Драммене. Он пропустит марафон в Холменколлене
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо получил небольшую травму головы и легкое сотрясение мозга после падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.
Об этом сообщает Федерация лыжных видов спорта Норвегии.
Клэбо пропустит марафон в Холменколлене, который пройдет 15 марта.
Участие норвежца в финале Кубка мира в США под вопросом.
