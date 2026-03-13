Российский горнолыжник завоевал бронзу Паралимпиады

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

© Матч ТВ

Бугаев, выступающий в категории «стоя», показал результат 2 минуты 11,14 секунды. Золото завоевал француз Артур Боше (2.07,76) второе место занял швейцарец Робин Кюш (2.09,72).

Бугаев завоевал вторую бронзу на Играх в Италии, ранее он занял третье место в скоростном спуске.

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.