Российский горнолыжник: многие иностранцы за меня радуются на Паралимпиаде

Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что на Паралимпийских играх в Италии многие иностранцы радуются его успехам.

В пятницу Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпиаде в Италии, ранее он занял третье место в скоростном спуске.

— Как к вам тут относятся иностранцы?

— Многие за меня радуются, поддерживают. Вообще здесь очень приятная атмосфера. Все ребята веселые, шумные, улыбаются.

— С какими чувствами вы поедете на церемонию закрытия Паралимпиады?

— Пойду с чувством, что соревнования закончились, мы тут выступили, показали всё возможное — потратили все силы и энергию. А теперь можно расслабиться, чтобы потом готовиться к новым соревнованиям.

— К этой Паралимпиаде как никогда приковано внимание России. Видите это?

— Такое чувство, что за тобой стоит целая гора. У нас большая страна. Нам трудности и проблемы нипочем. Чувствую, как за меня все болеют. Говорю это, и слезы наворачиваются. Мне столько людей пишут и звонят, это невероятно! — передает слова Бугаева корреспондент «Матч ТВ».

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.