Единственный призер Олимпиады от России рассказал о планах съехать на лыжах с Эвереста

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Олимпийских играх 2026 года, рассказал о планах съехать на лыжах с Эвереста.

Об этом сообщает ТАСС.

«Хоть Эверест — попсовый, но все равно это самая высшая точка мира. И хочется на ней побывать. Есть планы зайти туда без кислорода, может быть, даже рекорд поставить», — заявил Филиппов.

Он добавил, что хотел бы съехать на лыжах со второй по высоте горы мира K2.

Ранее Филиппов раскрыл отношение к нему иностранцев на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Тепло и уютно, домашняя обстановка», — поделился он подробностями.

Вице-чемпион Игр-2026 Филиппов стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на Олимпиаде. На соревнованиях в нейтральном статусе Россию представляли 13 атлетов.