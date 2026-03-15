Лыжник Голубков принес России шестое золото Паралимпийских игр

Российский лыжник Иван Голубков стал победителем Паралимпийских игр в гонке с раздельным стартом на 20 км.

В заключительный день Игр прошли соревнования в лыжных гонках. На дистанции 20 км с раздельным стартом сидя не было равных россиянину Ивану Голубкову. Он победил с результатом 51 минута 55,0 секунды.

Для Голубкова это уже второе золото на Играх в Италии. Ранее он был лучшим в гонке с раздельным стартом на 10 км.

Эта золотая медаль стала для сборной России шестой. Всего на счету представителей нашей страны 10 наград.