Сборная России вышла на третье место в медальном зачете Паралимпиады‑2026

Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпийских игр 2026 года в Италии. В воскресенье российский горнолыжник Алексей Бугаев стал победителем Паралимпийских игр в слаломе.

На счету сборной России на Играх‑2026 стало восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.

Россияне в медальном зачете обошли команды Италии (7–7–2) и Австрии (7–2–4). Лидирует в медальном зачете сборная Китая (15–13–16), следом идет команда США (12–5–6). Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.