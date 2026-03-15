Лыжница Багиян принесла России седьмое золото Паралимпиады

Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем на Паралимпийских играх в Италии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды и принесла России седьмую золотую медаль на Паралимпиаде.

Журналисты заметили, что 24-летняя спортсменка завоевала третье золото на Играх-2026 и в карьере. Ранее она стала первой в спринте классическим стилем и в гонке с раздельным стартом на 10 км «классикой».

Всего в активе российской команды 11 медалей — семь золотых, одна серебряная и три бронзовые. Золото завоевали Варвара Ворончихина (горнолыжный спорт, две медали) и Иван Голубков (лыжные гонки, две медали).