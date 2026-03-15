Чешская лыжница отказалась от совместного фото с Анастасией Багиян

Во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии лыжница из Чехии Симона Бубенчикова и ведущий спортсмен Давид Шрутек отказались от совместного фото с российской спортсменкой Анастасией Багиян и ее ведущим Сергеем Синякиным.

Сегодня Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), завоевала на Паралимпиаде в Италии свою третью золотую медаль, победив в гонке с раздельным стартом на 20 километров. Бубенчикова же показала второй результат, бронзовую медаль завоевала Ван Юэ (КНР).

После исполнения российского гимна на церемонии награждения чехи не встали рядом с Багиян и Синякиным во время общего фотографирования призеров Паралимпийских игр. Кроме того, спортсмены из Чехии отказались от совместного селфи.

После спринта от совместного селфи с Багиян и Синякиным отказались лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман из Германии. Российская сторона, по словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, обратилась в Международный паралимпийский комитет (IPC) с просьбой дать оценку случаям скандального поведения спортсменов-иностранцев по отношению к российским атлетам.