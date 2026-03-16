Женщины присылают российскому призеру Олимпиады "пикантные" фото

Призер Олимпиады Филиппов рассказал, что женщины присылают ему "пикантные" фото
Серебряный призер Олимпийских игр, ски-альпинист Никита Филиппов получает "пикантные" фото от женщин в личных сообщениях в соцсетях. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии.
"Внимание усилилось, - сказал Филиппов. - Я недавно заглядывал в статистику в соцсетях, и сейчас больше женщин стало, чем мужчин. Раньше наоборот было".
"Пишут и фото присылают. Открываю? Иногда, если попадаются. Скажем так, пикантные фото тоже имеются", - отметил Филиппов.
