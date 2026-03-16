Вяльбе назвала конкурентов Большунова на российских турнирах

Елена Вяльбе: «У Большунова очень большая конкуренция в России. Ардашев, Терентьев, Горбунов – это не мальчики для битья, а настоящие бойцы»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила уровень конкуренции на соревнованиях в стране.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал четыре золотых медали в семи гонках чемпионата России в Южно-Сахалинске.

«Саша сумел хорошо подготовиться к чемпионату России. Но он бегает не один, у него здесь очень большая конкуренция. Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Иван Горбунов в спринте – это не мальчики для битья, а настоящие бойцы, которые не дадут никому просто так выиграть гонку», – сказала Вяльбе.
