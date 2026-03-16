Горнолыжница высказалась о продолжении карьеры после страшной травмы на ОИ

Олимпийская чемпионка по горным лыжам из США Линдси Вонн пока не готова говорить о возможном завершении карьеры.

41-летняя Вонн получила переломы большеберцовой кости и головки малоберцовой кости из-за падения на Олимпиаде-2026 в Италии. При этом она выступала на соревнованиях уже с разрывом крестообразных связок.