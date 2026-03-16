Горнолыжница высказалась о продолжении карьеры после страшной травмы на ОИ

Линдси Вонн: «Я не готова обсуждать свое будущее в лыжном спорте. Только время покажет, и я дам знать, когда приму решение»
Олимпийская чемпионка по горным лыжам из США Линдси Вонн пока не готова говорить о возможном завершении карьеры.
41-летняя Вонн получила переломы большеберцовой кости и головки малоберцовой кости из-за падения на Олимпиаде-2026 в Италии. При этом она выступала на соревнованиях уже с разрывом крестообразных связок.
«Я не готова обсуждать свое будущее в лыжном спорте. Сейчас я сосредоточена на восстановлении от травмы и возвращении к нормальной жизни. У меня уже был 6-летний перерыв, замечательная жизнь вне лыж. Было невероятно, что я в 41 год снова занимаю первые места в мире, устанавливаю новые рекорды в своем виде спорта, но в таком возрасте только я сама буду решать насчет своего будущего. Мне не нужно ничье разрешение, чтобы делать то, что делает меня счастливой. Может, это означает вновь участвовать в соревнованиях, а может, и нет. Только время покажет. Пожалуйста, перестаньте говорить мне, что я должна или не должна делать. Я дам вам знать, когда приму решение, – написала Вонн в соцсети.
