Горнолыжница Юлия Мельникова одержала победу в гигантском слаломе на чемпионате России, который проходит в Республике Алтай.
17‑летняя спортсменка выиграла с результатом 2 минуты 20,49 секунды.
Второе место заняла участница Олимпиады‑2026 Юлия Плешкова (2.22,06). Бронзовая медаль досталась Екатерине Ткаченко (2.22,99).
Чемпионат России завершится 18 марта.
Чемпионкой России в гигантском слаломе стала 17‑летняя горнолыжница Юлия Мельникова
Роднина не планирует следить за ЧМ по фигурному катанию в Чехии: «После олимпийских игр такие турниры никогда не интересны»
Сильянов о поражении от «Рубина»: «Второй гол надломил нас полностью. С красной карточкой ментально тяжело отыгрываться»
Роднина не планирует следить за ЧМ по фигурному катанию в Чехии: «После олимпийских игр такие турниры никогда не интересны»
Сильянов о поражении от «Рубина»: «Второй гол надломил нас полностью. С красной карточкой ментально тяжело отыгрываться»