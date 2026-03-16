Чемпионкой России в гигантском слаломе стала 17‑летняя горнолыжница Юлия Мельникова

Горнолыжница Юлия Мельникова одержала победу в гигантском слаломе на чемпионате России, который проходит в Республике Алтай.

© Российская федерация горнолыжного спорта

17‑летняя спортсменка выиграла с результатом 2 минуты 20,49 секунды.

Второе место заняла участница Олимпиады‑2026 Юлия Плешкова (2.22,06). Бронзовая медаль досталась Екатерине Ткаченко (2.22,99).

Чемпионат России завершится 18 марта.

