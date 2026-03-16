Призер ОИ в ски-альпинизме высказался о возможном переходе в биатлон

Ски-альпинист Филиппов о возможном переходе в биатлон: «Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России»
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов считает, что был бы конкурентоспособен в российском биатлоне.
– Вы только по одному виду спорта хотите стать победителем Олимпиады? Или к биатлону тоже приглядываетесь?
– Приглядываюсь. Но пока посмотрим. Мне друг говорит: «Приезжай на Камчатку, я тебя стрелять научу». Я стрелял в детстве, но очень-очень давно винтовку в руки не брал.
– Может быть, у вас с отцом уже есть инсайдерские планы, чтобы в следующем году заявиться на чемпионаты по биатлону?
– Нет, пока вообще с ним даже не обсуждали это.
– Как бы себя оценили на фоне лидеров российского биатлона?
– Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России.
– Это был бы уникальный случай – выиграть Игры в двух видах спорта. Немногим такое удавалось.
– Я тоже над этим задумывался, потому что это очень уникальная история. Есть одна девушка (Эстер Ледецка – Спортс’’), которая выиграла на прошлой Олимпиаде зимней и в горных лыжах, и в сноуборде. Даже в одном виде спорта завоевать золото – уже круто. А тут – в двух! – сказал Филиппов.
