Тренер сборной России по лыжным гонкам обвинил норвежцев в отстранении

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что норвежцы сделали все, чтобы отстранить российских лыжников от соревнований. Его слова приводит РИА Новости.

«Норвежцы сделали все, чтобы нас отстранить и убрать. Теперь можно, условно говоря, «пускать русских». Они понимают, что при падении интереса в других странах начнутся отказы от проведения международных соревнований», — сказал Бородавко.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

На Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе выступили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, они же представляют страну на этапах Кубка мира. Позже нейтральный статус получил Никита Денисов.