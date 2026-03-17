Объявлена победительница суперспринта на ЧР по биатлону

Шевченко выиграла суперспринт на чемпионате России допустив 3 промаха. Халили — вторая
Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей суперспринта на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 21.42,4. Спортсменка допустила три промаха.
Второй в суперспринте стала лидер квалификации Анастасия Халили, отстав от лидера на 11,5. Тройку лидеров замкнула Ульяна Черепанова (+14,5).
Биатлон. Чемпионат России — 2026. Суперспринт. Женщины. Финал:
- Наталия Шевченко — 21.42,4 (3 промаха).
- Анастасия Халили — отставание 11,5 (4).
- Ульяна Черепанова +14,5 (1).
- Анастасия Гришина +21,7 (1).
- Ирина Казакевич +22,0 (3).
- Динара Смольская (Беларусь) +24,8 (2).
- Анастасия Томшина +38,0 (3).
- Маргарита Болдырева +38,1 (3).
Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости
Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости