Объявлена победительница суперспринта на ЧР по биатлону

$81.0592.66

Шевченко выиграла суперспринт на чемпионате России допустив 3 промаха. Халили — вторая

Спорт день за днемиещё 2

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей суперспринта на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 21.42,4. Спортсменка допустила три промаха.

© РИА Новости

Второй в суперспринте стала лидер квалификации Анастасия Халили, отстав от лидера на 11,5. Тройку лидеров замкнула Ульяна Черепанова (+14,5).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Суперспринт. Женщины. Финал:

  1. Наталия Шевченко — 21.42,4 (3 промаха).
  2. Анастасия Халили — отставание 11,5 (4).
  3. Ульяна Черепанова +14,5 (1).
  4. Анастасия Гришина +21,7 (1).
  5. Ирина Казакевич +22,0 (3).
  6. Динара Смольская (Беларусь) +24,8 (2).
  7. Анастасия Томшина +38,0 (3).
  8. Маргарита Болдырева +38,1 (3).
Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости
Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости