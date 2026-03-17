Объявлена победительница суперспринта на ЧР по биатлону

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей суперспринта на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 21.42,4. Спортсменка допустила три промаха.

Второй в суперспринте стала лидер квалификации Анастасия Халили, отстав от лидера на 11,5. Тройку лидеров замкнула Ульяна Черепанова (+14,5).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Суперспринт. Женщины. Финал: