Объявлен победитель в квалификации суперспринта на ЧР по биатлону

Бронзовый призер Олимпийских игр россиянин Карим Халили стал победителем квалификации суперспринта на Альфа‑Банк чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Халили на дистанции в 4,5 км показал результат 10 минут 19,8 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Вторым стал еще один представитель России Кирилл Бажин (отставание — 7,3 секунды, 1 промах), тройку лучших замкнул белорус Антон Смольский (+12,2; 1 промах).

Финальный забег в мужском суперспринте начнется в 12:00 (мск).