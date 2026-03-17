«Проходил спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания». Коростелев об интервью на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об общении с иностранными спортсменами на международных соревнованиях.
– В FIS тебя любят. А что касается соперников? Были ли проблемы в общении?
– Ни разу не было перепалок. Один раз во время Олимпиады давал интервью эстонскому каналу, причем на русском. Корреспондент сам сказал, что на русском без проблем. И проходил один спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания, но это, наверное, единственный такой негативный момент.
– Косых взглядов или игнора не было?
– Нет.
– Норвежцы были осторожны в общении?
– Мне кажется, сначала как будто да. Сейчас, в конце сезона, никаких проблем – общаемся со всеми. Вот у нас был инцидент сейчас на переодевании с Мусебю. Он подошел, извинился. Я говорю: нет, чувак, сорян, говорю, тут моя вина тоже есть. Взаимные извинения принесли и все, никаких вопросов.
– Норвегия больше других стран сопротивлялась возвращению россиян на международную арену. Когда вы сюда приехали в этот раз, висел ли негатив в воздухе?
– Никакого. Кто-то говорил: Скандинавия не примет, откажет, развернет. Вообще ничего такого не было. Я видел только хорошее отношение, причем я говорю не просто про какие-то улыбки или разговоры из вежливости. Реально хорошее общение людей.
– На улицах тебя узнавали?
– Мы ужинали в Фалуне. Подошел мужчина и говорит: «Удачи завтра, всего хорошего». В таком ключе. Не раз такое было, – сказал Коростелев.
Мостовой о судьях в РПЛ: «Они знают правила, но не понимают самой игры, так как никогда не играли. Давайте уже назначать пенальти за злой взгляд защитника на нападающего»
Карлос Сайнс: «Уильямс» слишком медленный, да и нашу машину не назовешь самой надежной в пелотоне»
Фетисов о возможном бойкоте из-за России на Кубке мира: «Это раздувается на ровном месте. В одной раздевалке находятся хоккеисты из всех стран, и конфликтов не происходит»
