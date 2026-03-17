Коростелев: Клэбо можно выходить на гонки с сигаретой в зубах

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался об уровне жизни Йоханнеса Клэбо.

– Околоспортивный вопрос. Йоханнес Клэбо, оказывается, очень суеверен. Все годы, сколько выступает, он пакует рюкзак определенным образом. За полчаса до старта всегда звонит отцу, который в свою очередь всегда держит в кармане штанов паспорт Йоханнеса. А у тебя есть суеверия или ритуалы?

– Вы мне рассказали что-то невероятное. По мне, спортсмену уровня Клэбо при том, чего он достиг, можно вообще выходить с сигаретой в зубах на некоторые гонки. И если его никто не будет сбивать, то он с этой сигаретой и доедет.

Сейчас он на таком уровне, что все эти суеверия не нужны. Может быть, конечно, для его психологического спокойствия. Я в этом плане очень свободен.

– Никакой счастливой шапочки?

– Ничего такого.

– Клэбо живет, мне кажется, скучной и очень аскетичной жизнью. Очень следит за питанием – у него проблемы с переносимостью глютена. Эмиль Иверсен весь сезон провел с ним и жаловался, что про алкоголь полностью забыл. Что питались они говядиной и салатом – то есть очень полезной пищей. Насколько ты озабочен вопросами здорового питания и режима?

– В целом, это то, над чем нужно работать. Я бы не сказал, что у меня скучная жизнь в плане питания, потому что я ем все, особенно в межсезонье, не ограничивая себя.

Для подводки к каким-то стартам – да. На Олимпиаде наш доктор-физиотерапевт готовила как шеф-повар, контролировала рацион. Для подводки к соревнованиям, я считаю, это целесообразно, но целый год так жить тяжело.

Даже Клэбо сказал в какой-то момент, что не сможет вывезти еще один такой сезон, какой он провел перед чемпионатом мира-2025. Может быть, говорит, последний месяц я соберусь в такую же дисциплину, но еще один сезон – не вывезу. Это очень тяжело психологически. Я не знаю, каким пофигистом надо быть, чтобы жить в таком режиме, – сказал Коростелев.