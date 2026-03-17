Паралимпийский чемпион рассказал о телеграмме от Путина

Бугаев о поздравительной телеграмме от Путина: «Приятно, что президент смотрит и поддерживает паралимпийский спорт»
Четырехкратный паралимпийский чемпион по горным лыжам Алексей Бугаев рассказал об отношении к негативу в адрес россиян на Играх в Италии.
«Как относились к негативным моментам и историям? Когда дискриминация идет к тебе, когда политика начинает вмешиваться в спорт по отношению к тебе, ты понимаешь все эти чувства и начинаешь в ответ исключать любые политические вещи в плане отношения в спорте, к другим спортсменам. Я считаю, что спорт вне политики всегда был и будет, поэтому у нас никаких предубеждений к другим спортсменам не было», – сказал Бугаев.
Также он высказался о поздравительной телеграмме от президента РФ Владимира Путина.
«Мне [президент Паралимпийского комитета России] Павел Алексеевич [Рожков] зачитал с телефона телеграмму, мы еще физическую копию не получили, но очень приятно. Что президент следит, смотрит и поддерживает наш паралимпийский спорт», – добавил Бугаев.
