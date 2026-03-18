Выяснилось, примет ли Клебо участие в финальном этапе Кубка мира

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что примет участие в финальном этапе Кубка мира – 2025/2026, который пройдёт с 20 по 22 марта в американском Лейк-Плэсиде.

«Я понимаю, что у меня не будет оптимальной подготовки, учитывая долгую дорогу и то, что я не смогу сразу адаптироваться к часовому поясу. Но мне хочется принять участие в финале Кубка мира. У меня есть хорошие воспоминания о Кубке мира в США, в которых участвовал в прошлом, и я хочу снова выступить на этих соревнованиях», – приводит слова Клебо VG.no.

Напомним, участие норвежца в финальном этапе Кубка мира – 2025/2026 в Лейк-Плэсиде оставалось под вопросом после падения во время спринтерской гонки в Драммене (Норвегия). В результате падения Клебо получил небольшие травмы головы и лёгкое сотрясение головного мозга.