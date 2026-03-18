Объявлены победители в слаломе на чемпионате России

Горнолыжники Юлия Мельникова и Александр Хорошилов одержали победы в слаломе на чемпионате России в Республике Алтай.

Мельникова выиграла женские соревнования с результатом 1 минута 36,57 секунды. Второе место заняла Екатерина Ткаченко (отставание — 2,66 секунды), тройку лучших замкнула Танзила Исраилова (+3,71).

В соревнованиях мужчин Хорошилов показал время 1 минуты 44,23 секунды. Серебро завоевал Егор Потемкин (+0,78), бронзу — Семен Ефимов (0,95).

Чемпионат России завершается 18 марта.