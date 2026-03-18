Глава ФЛГР Вяльбе объявила о скором объединении лыжных федераций

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе анонсировала объединение федераций лыжных видов спорта. Ее слова приводит "Чемпионат". "Вскоре статус главы ФЛГР мне не будет принадлежать. Он у меня не останется, у нас даже федерации такой больше не будет. Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе", — сказала Вяльбе. Вяльбе возглавляет ФЛГР с июня 2010 года. 16 марта о возможном объединении федераций в лыжных видах спорта (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина и двоеборье, фристайл, сноуборд) заявлял министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.