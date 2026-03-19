Депутат Свищев оценил слухи о своем назначении в новую лыжную федерацию

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию вокруг возможного объединения лыжных федераций в одну.

«Не знаю, кто будет президентом новой федерации. Это выборная должность, в Госдуме много людей, которые имеют отношение к спорту. Я тоже фигурирую в списке кандидатов, но не надо торопить события. Мне вчера говорили про разных людей. Объединение федераций – это непростой процесс, у нового президента будет сложнейшая работа» - рассказал Свищёв.

В марте нынешнего года стало известно о планах объединить в России федерации лыжных видов спорта в одну организацию. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По словам Вяльбе, процесс объединения планируется завершить в период с 6 по 10 апреля. В новую федерацию должны войти следующие дисциплины лыжного спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд.

Сама Вяльбе заявила, что не будет возглавлять новую организацию. По её словам, главой федерации может стать один из депутатов Государственной думы РФ. Среди возможных кандидатов находится и Дмитрий Свищёв.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с мая 2010 года.