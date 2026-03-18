Выяснилось, когда случится объединение федераций лыжных видов спорта России

Объединение федераций лыжных видов спорта России произойдет в ближайшее время. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, комментарий которой приводит портал "Чемпионат".

Новая федерация должна объединить лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина, двоеборье, фристайл, сноуборд.

"Нам говорили, что с 6 по 10 апреля все должно случиться. Надеюсь, что новый руководитель большой объединенной федерации будет нам всячески помогать. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Давайте искать хорошее в том, что происходит, и верить в то, что будет только лучше", - сказала Вяльбе.

"Вскоре этот статус [главы ФЛГР] мне не будет принадлежать. Он у меня точно не останется, так как у нас даже федерации такой больше не будет. Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе", - добавила она.

Вяльбе 57 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14 раз побеждала на чемпионатах мира. Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.