Лыжник из Британии опьянел во время марафона и попал на видео

Лыжник из Великобритании Габриэль Гледхилл опьянел во время марафона на 50 километров на Кубке мира. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что во время гонки Гледхилл выпил 12 бутылок пива и несколько шотов «Егермейстера». Напитки спортсмен брал у болельщиков, которые стояли вдоль трассы и протягивали алкоголь участником соревнования.

В итоге Гледхилл так сильно отстал от соперников, что финишировал вместе с участницами женской гонки — она началась спустя 45 минут после мужской. При этом, спортсмен все же приехал не последним — он занял 67 место, опередив десятерых трезвых соперников.

Позже сам Гледхилл назвал свой опыт «очень веселым», хотя и добавил, что «выблевал почти все выпитое». Его выступление попало на видео и быстро набрало популярность в социальных сетях. Впрочем, власти Норвегии, где проходила гонка, поведение спортсмена не оценили — ему отказались продлевать ВНЖ и призвали покинуть страну до конца месяца.

