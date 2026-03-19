Чемпионка мира по биатлону Хаузер объявила о завершении карьеры

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер в социальных сетях объявила о завершении спортивной карьеры.

— Последние 15 лет биатлон был моей жизнью. Я пережила столько невероятно прекрасных моментов, разделила их с особенными людьми и соревновалась с лучшими биатлонистками мира каждые выходные. Мои соперники стали моими друзьями. Но это также отнимало много энергии, и сейчас настало время попрощаться. Столько замечательных людей подарили мне возможность осуществить свою мечту, — написала 32‑летняя австрийка.

Хаузер завоевала золото в масс‑старте на чемпионате мира‑2021, также на ее счету три серебряные медали мировых первенств. В сезоне‑2021/22 она заняла третье место в общем зачете Кубка мира.