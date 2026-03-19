Выяснилось, за что будет отвечать Вяльбе в объединенной федерации

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский высказался о переменах в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Объединение лыжных федераций было ожидаемым событием. Самое главное, что Елена Валерьевна Вяльбе остается в руководстве лыжных гонок, просто в другой роли», - сообщил Панжинский.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что в начале апреля должно быть объявлено об объединении федераций лыжных видов спорта России и о том, кто ее возглавит.

Также она сообщила, что из лыжных гонок она никуда не уходит, но статус главы ФЛГР ей больше не будет принадлежать.

«Моя должность будет называться иначе», - отметила Вяльбе.

Панжинский особо отметил, что «сейчас время перемен и эти перемены актуальны».