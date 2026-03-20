Олимпийская чемпионка высказалась о переменах в Федерации лыжных гонок

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова в беседе прокомментировала предстоящие перемены в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и связанное с этим обсуждение руководящих кадров.

«Посмотрим, как это объединение федераций скажется на развитии лыжных гонок в стране. Вообще я за регионы, чтобы регионы не обидели, чтобы они развивались. И так региональные федерации по лыжным гонкам живут непонятно как, выживают и тащат все на собственных плечах. Елена Валерьевна Вяльбе достаточно много сделала для лыжных гонок в России. Странно, что-то менять сейчас», — заявила Чепалова.

В интервью, которое дала президент ФЛГР Елена Вяльбе изданию «Чемпионат», содержится информация о планах по объединению федераций лыжных видов спорта России: по словам Вяльбе, в период с 6 по 10 апреля будет объявлено об объединении и названы кандидатуры для руководства новой структуры. Она также сообщила, что вскоре не будет занимать формальную должность главы ФЛГР в прежнем виде, при этом отметила, что не покидает сферу лыжных гонок, пояснив, что ее должность будет называться иначе.

Позднее издание «БИЗНЕС Online» передало, что депутат Государственной думы Дмитрий Свищев рассматривается как наиболее вероятный кандидат на пост главы объединенной федерации.