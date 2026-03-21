Савелий Коростелев заявил, что не здоровается с Александром Большуновым

Российский лыжник Савелий Коростелёв, в минувшем сезоне дебютировавший на этапах Кубка мира в статусе нейтрального атлета, рассказал о своих взаимоотношениях с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Здороваюсь ли и общаюсь ли с Большуновым? Нет. Его поведение и срывы? Я могу понять его как спортсмена, но как человека — нет», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

Ранее Большунов высказывал предположение, что в сборной России против него существует негласный заговор. Позднее лыжник Сергей Волков это опроверг.

В минувшем сезоне Коростелёв выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Лахти.