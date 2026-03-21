Савелий Коростелев назвал ошибку, из-за которой занял 4-е место в скиатлоне на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелёв, занявший четвёртое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026, назвал ошибку, из-за которой не смог завоевать медаль.

– Конечно, хотелось уехать с Олимпиады с медалью. Это то, за чем я туда ехал. Понимание, что я могу бороться за медаль, случилось, наверное, за пять-шесть километров до финиша. Понимание, что всё, вроде как, группа будет вот такой, какая она есть, мы останемся, доедем до финиша и будем уже на финише разбираться. Не всё получилось, но было близко.

– Что пошло не так?

– Я занял неверную позицию перед спуском. А чтобы это сделать, нужно было ещё раньше удержать свою. Там был момент, когда я шёл где-то вторым-третьим. И ребята потратили лишние силы, которых и так не было, а я подумал: «Попробую сэкономить их в финишной части», — сказал Коростелёв в программе Okko Sport.