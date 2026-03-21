Коростелев о предложении от порнозвезды: мне бабушка написала: «Нормально позабавились!»

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, чем закончилась история с предложением от звезды фильмов для взрослых Мэри Рок провести со спортсменов 16 часов вместе в случае завоеваниям им медали в марафоне на Олимпиаде-2026.

– Чем закончилась эта история? Ты ей писал? Она тебе писала?

– Нет. Во-первых, я с этого, конечно, очень много смеялся. Мне прямо так забавно было. Потому что мне все это скидывали на протяжении всего дня, причём все знакомые. Мне бабушка пишет: «Нормально вы позабавились!» Я такой: я не забавился ни с кем ещё. Медаль не выиграл, по крайней мере (смеётся).

– Бабушка в шоке была?

– Не знаю, написала она забавно, понимая, наверное, весь прикол этой ситуации. Я потом видел, что какое-то издание ещё раз докопалось до этой актрисы, мол, было ли какое-то продолжение. А она такая: «Нет, я стесняюсь, мне это не надо». Она стесняется написать первой – что-то такое я видел. Какой-то подвох чувствуется, да? — сказал Коростелёв в программе Okko Sport.