Виттоцци, Кайзер и Йислова избраны в комиссию атлетов IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил результаты голосования по выбору новых членов комитета спортсменов.

Виттоцци, Кайзер и Йислова избраны в комиссию атлетов IBU
Итальянка Лиза Виттоцци, чешка Джессика Йислова и немец Симон Кайзер были избраны в состав комиссии, где они присоединятся к швейцарке Лене Хекки-Гросс и австрийцу Симону Эдеру.

«Пятеро членов комитета атлетов выберут своего председателя и представителя, который станет полноправным членом Исполнительного комитета IBU с правом голоса», — говорится в сообщении пресс-службы IBU.
