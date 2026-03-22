Российский лыжник Коростелев занял 15‑е место в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев стал 15‑м в общем зачете по итогам сезона‑2025/26 на Кубке мира. В воскресенье норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в масс‑старте свободным стилем в заключительной гонке сезона на этапе в Лейк‑Плэсиде.

Коростелев соревнования в США пропускал, завершив выступления на Кубке мира марафоном в Осло. Россиянин в декабре получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях и дебютировал на этапе в Давосе.

По итогам сезона он набрал 800 очков с одной медалью в активе и расположился на 15‑й строчке в общем зачете. Клебо с 2301 очком взял большой Хрустальный глобус, вторым стал его соотечественник Харальд Амундсен (1848 очков), третье место впервые занял итальянец Федерико Пеллегрино (1443), который завершает профессиональную карьеру. В дистанционном зачете россиянин расположился на 11‑й строчке с 541 очком. Первым стал Клебо (1166), второе место за Амундсеном (1141), топ‑3 замкнул еще один норвежец Андреас Рее (980). Среди участников Кубка мира до 23 лет лучшим стал представитель сборной Норвегии Ларс Хегген. Коростелев в молодежном зачете расположился на второй строчке.