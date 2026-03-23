Депутат Свищев сменил Вяльбе в Ассоциации лыжных видов спорта России

Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. Он сменил на этом посту Елену Вяльбе
Ассоциация лыжных видов спорта России была организована в 2005 году. В нее включены федерации, отвечающие за лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд.
Свищев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, также он возглавляет Федерацию керлинга России.
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
Глава «Газпром-Медиа» о показе Олимпиады-2026 на Okko: «Букмекеры – главный рекламодатель. Но и они не были готовы платить даже половину стоимости того, что предлагали нам»
Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»
