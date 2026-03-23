Депутат Свищев сменил Вяльбе в Ассоциации лыжных видов спорта России

Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. Он сменил на этом посту Елену Вяльбе

Дмитрий Свищев сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России.

Ассоциация лыжных видов спорта России была организована в 2005 году. В нее включены федерации, отвечающие за лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд.

Свищев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, также он возглавляет Федерацию керлинга России.

