Депутат Свищев сменил Вяльбе в Ассоциации лыжных видов спорта России

Дмитрий Свищев сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России.

Ассоциация лыжных видов спорта России была организована в 2005 году. В нее включены федерации, отвечающие за лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд.

Свищев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, также он возглавляет Федерацию керлинга России.