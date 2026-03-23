Журова назвала сильное качество Свищева

Умение договориться поможет Дмитрию Свищеву на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Как ранее сообщал ТАСС, Свищев сменил Елену Вяльбе на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

"Мы знакомы давно, - сказала Журова. - Он сильный дипломат, у него есть умение договариваться. Это будет сильным качеством в переговорах с FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда - прим. ТАСС). У Свищева большой управленческий опыт, выстроенная команда, которая суперпрофессионально работает и организует любые соревнования. Дмитрий справится, он опытный, мудрый, в первую очередь думает про людей".

В 2025 году FIS допустила российских спортсменов на турниры под своей эгидой только в нейтральном статусе.