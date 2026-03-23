Дегтярев поддержал кандидатуру Свищева на должность главы федерации лыж

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в Telegram‑канале заявил, что поддержал кандидатуру Дмитрия Свищева на должность президента Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда России, которая будет создана в ближайшее время.

Ранее в понедельник стало известно, что Свищев сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России.

— Учитывая богатый опыт [Свищева], поддерживаю его кандидатуру на должность руководителя главы объединенной федерации. Дмитрий Свищев единогласно выдвинут в президенты на Объединенную федерацию лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана в ближайшее время на базе Федерации лыжных гонок России, — написал Дегтярев.

Свищев с 2010 года занимает пост главы Федерации керлинга России, в декабре 2024 года он был избран в исполком ОКР. Также Свищев является вице‑президентом Федерации фристайла России.