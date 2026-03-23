Стало известно, когда завершится объединение федераций лыжных видов спорта

Процесс объединения федераций лыжных видов спорта и сноуборда завершится в 20-х числах мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта должны провести отчетно-выборные конференции, на которых будет голосование за вступление в объединенную федерацию.

На пост президента будущей объединенной федерации единогласно выдвинут депутат Госдумы Дмитрий Свищев.