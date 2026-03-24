Соревнования по биатлону в Мурманске отменили

Шестой этап Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменили из-за отсутствия снега. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).

«В связи с ранней оттепелью трасса не соответствует требованиям безопасности. Ранее по той же причине был отменен традиционный Мурманский лыжный марафон», — написано в заявлении СБР.

Последний, шестой этап Кубка должен был пройти с 30 марта по 6 апреля. Его результаты определили по пяти проведенным гонкам. Среди мужчин победу одержал Эдуард Латыпов, а в женском зачете выиграла Кристина Резцова.

