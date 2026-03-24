Вяльбе станет заместителем Свищева

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в случае избрания главой будущей объединенной федерации лыжных гонок и сноуборда будет занимать должность председателя организации, Елена Вяльбе станет его заместителем.

© Sports.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Должность президента федерации перестанет существовать. Нынешние главы лыжных федераций Елена Вяльбе (лыжные гонки), Леонид Мельников (горные лыжи), Алексей Курашов (фристайл), Денис Тихомиров (сноуборд) и Дмитрий Дубровский (прыжки с трамплина и двоеборье) станут заместителями председателя и кураторами своих направлений.

В понедельник Свищев сменил Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России.