Кристина Резцова выиграла зачёт масс-стартов на Кубке Содружества — 2025/2026
Обладательница серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр — 2022 российская биатлонистка Кристина Резцова выиграла зачёт масс-стартов Кубка Содружества сезона-2025/2026. В её активе 342 очка.
Второй стала Виктория Сливко с 326 очками. Третьей стала Наталия Шевченко (295).
Напомним, шестой этап Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске, отменён из-за погодных условий.
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Зачёт масс-стартов. Женщины:
- Кристина Резцова — 342 очка.
- Виктория Сливко — 326.
- Наталия Шевченко — 295.
- Тамара Дербушева — 291.
- Динара Смольская (Беларусь) — 283.
- Елизавета Бурундукова — 268.
- Анастасия Гришина — 266.
- Ирина Казакевич — 264.
- Юлия Коваленко — 261.
- Анна Сола (Беларусь) — 261.
