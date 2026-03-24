Наталия Шевченко победила в зачёте пасьютов и спринтерских гонок на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей зачётов Кубка Содружества — 2025/2026 в спринтерских гонках и гонках преследования.

После пяти спринтерских гонок в активе Наталии 509 очков. Второе место занимает Кристина Резцова с 502 очками.

В зачёте гонок преследования Шевченко суммарно заработала 452 очка, это на 39 больше, чем Кристина Резцова, ставшая второй.

Биатлон Кубка Содружества — 2025/2026. Женщины.

Спринтерский зачёт:

1. Наталия Шевченко – 509 очков.

2. Кристина Резцова – 502.

3. Ирина Казакевич – 476.

4. Динара Смольская (Беларусь) – 453.

5. Анна Сола (Беларусь) – 448.

Зачёт гонок преследования:

1. Наталия Шевченко – 452.

2. Кристина Резцова – 413.

3. Виктория Сливко – 393.

4. Инна Терещенко – 362.

5. Анна Сола (Беларусь) – 360.