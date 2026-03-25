Сервисмен сборной по лыжам: на КМ я должен был избегать слова «Россия»

Сервисмен сборной России по лыжным гонкам Евгений Уфтиков рассказал о трудностях, с которыми спортсмены столкнулись в процессе получения нейтрального статуса и поездке на Кубок мира.

© Федерация лыжных гонок России

Уфтиков — отчим российского лыжника Савелия Коростелева. Россиянин в декабре получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях и дебютировал на этапе в Давосе. По итогам сезона он набрал 800 очков с одной медалью в активе и расположился на 15‑й строчке в общем зачете.

— Это была целая история. Подтверждение от FIS я получил фактически сразу по прилете в Давос, но так получилось, что пошлину сразу не оплатили. Письмо от Международной федерации с просьбой прислать чек об оплате я получил позже — в самый канун Рождества, когда мы уже переехали в Тоблах к первому этапу «Тур де Ски». Вот тогда мы в панике и стали ломать головы. В профайле FIS у меня статус уже горел зеленым, но Сорин сказал особо не обольщаться по этому поводу: «Мол, твой зеленый сейчас превратится в красный за две секунды». С нами за столом сидел знакомый итальянец, который пару лет тренировался с группой Сорина; он тоже впал в ступор: «Ребята, сорри, я никогда в жизни не делал международных переводов, так что помочь вряд ли смогу». К тому же Рождество — все банки закрыты. В итоге Савелий отыскал в интернете банк, который должен был работать в этот день ещё полтора часа; мы всё оплатили, я переслал подтверждение в FIS, где меня сразу добавили во все возможные рабочие группы, чтобы я был на связи. Был и смешной момент. Спортивный директор FIS Сандра Шпиц еще в Давосе предупредила, что, находясь на Кубке мира, я должен избегать в беседах с другими людьми слова «Россия», то есть крайне желательно вообще никак не упоминать национальную принадлежность. Но когда я пришел получать ключи от бокса и в графе «страна» указал AIN, люди начали переглядываться: «AIN? Что это такое? Россия? Ну так бы сразу и сказал!» — рассказал Уфтиков RT.

В молодежном зачете Кубка мира Коростелев расположился на второй строчке.