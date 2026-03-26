Журналист из Норвегии порадовался уходу Вяльбе

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт отреагировал на создание единой лыжной федерации в России без Елены Вяльбе во главе её.

«Это конец печального периода Вяльбе во главе российского лыжного спорта. Очевидно, что у этого спорта в России гораздо больший потенциал, чем она сумела реализовать. Это в любом случае новое начало и новые возможности, в том числе в контексте вероятного возвращения России в международные соревнования. Я считаю, что для лыжного спорта полезно иметь одну федерацию» - высказался Сальтведт.

23 марта 2026 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв был избран председателем Ассоциации лыжных видов спорта России (RSA), сменив на этом посту Елену Вяльбе. О назначении сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале, поблагодарив Вяльбе за работу.

Назначение связано с продолжающимися реформами по укрупнению национальных спортивных структур. Планируется создание объединённой федерации лыжных видов и сноуборда — аналога международной федерации (FIS). Свищёва единогласно выдвинули на пост её президента. Создание новой федерации намечено на апрель, а завершение объединения — на май после отчётно-выборных конференций.

Его заместителем может стать глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе. ФЛГР Вяльбе возглавляет с мая 2010 года.