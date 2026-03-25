В Норвегии заявили, что президент FIS поддерживает российских лыжников

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что назначение Дмитрия Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России вряд ли повлияет на возвращение россиян к соревнованиям из-за поддержки со стороны президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохана Элиаша. Его слова приводит РИА Новости.

«У России есть поддержка со стороны президента FIS Йохана Элиаша в вопросе полного возвращения, поэтому в краткосрочной перспективе это может не повлиять на ее шансы», — сказал Сальтведт.

23 марта министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении кандидатуры Дмитрия Свищева на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Также Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.