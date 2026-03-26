Коростелев: россиянам было бы сложно победить Клэбо

Савелий Коростелев: «Клэбо сейчас достиг такого уровня, который сложно переплюнуть. Его победит только время»

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что россиянам в случае полноценного допуска на Кубок мира было бы сложно победить норвежца Йоханнеса Клэбо.

В сезоне-2025/26 Клэбо выиграл 18 личных гонок. На Олимпиаде в Италии он взял золото во всех шести гонках.

«Он уже уверенный, состоявшийся, понимает, что ему нужно сделать для победы в гонке. Норвежцу не нужны отрывы, ему просто нужно первым пересечь финишную черту. Я думаю, что сейчас он достиг такого уровня, который сложно переплюнуть. Егор Владимирович Сорин сказал, что его победит только время. Если бы мы участвовали в соревнованиях, за медали борьба бы была, но золото выиграть было бы тяжело», – сказал Коростелев в эфире «Матч ТВ».
