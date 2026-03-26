Коростелев сразится с Большуновым после заочного спора  в прессе

В городах Мурманской области Кировске и Апатитах в выходные стартует финал Кубка России по лыжным гонкам, который снова пройдет в формате мини-тура "Большой Вудьявр". В его рамках мужчины и женщины пробегут по шесть гонок. Последнюю, как на знаменитой многодневке "Тур де Ски", - в гору.

Впрочем, разборки за победу в итоговом зачете Кубка сейчас, кажется, ушли на второй план. Главное - очная встреча Савелия Коростелева и Александра Большунова.

Напомним, Коростелев выиграл итоговый зачет Кубка страны-2024/25 и ударно стартовал на двух этапах уже в этом сезоне. В декабре Савелий получил нейтральный статус и уехал соревноваться на Кубке мира, а затем принял участие в Олимпийских играх. В скиатлоне Коростелев остановился в шаге от медали, став четвертым. В одной из последних гонок Кубка мира Коростелев, наконец, взял бронзу.

Отношения Савелия с Большуновым и раньше не были теплыми, но во время Олимпиады, кажется, накалились до предела. Александр, сам трехкратный олимпийский чемпион, раскритиковал уровень соревнований, мол, "приезжай и выигрывай". Коростелев заочно ответил тоже довольно резко: "пусть приезжает".

Теперь у парней есть возможность посоперничать на одной трассе. Впрочем, наверняка в их сражение постарается вклиниться и нынешний лидер Кубка Сергей Ардашев. Добавим, что на Кубке выступит и Дарья Непряева, единственная среди наших девушек получившая нейтральный статус.

Откроет программу пролог на 3,3 км свободным ходом в субботу, а в воскресенье мужчины и женщины тем же стилем пробегут по 10 км. Завершится финал Кубка России 5 апреля.