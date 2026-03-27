Объявлена победительница в суперпасьюте на чемпионате России

Анастасия Халили завоевала золото чемпионата России — 2025 в Увате. Она стала первой в суперпасьюте на 6 км, допустив два промаха.

Второе место заняла Анастасия Томшина (ноль промахов), а тройку сильнейших замкнула Виктория Сливко (два промаха).

Биатлон. Чемпионат России – 2026 в Увате. Суперпасьют на 6 км, женщины:

1. Анастасия Халили (Московская область) — 16.42,4 (два промаха).

2. Анастасия Томшина (Сахалинская область) +8,7 (0).

3. Виктория Сливко (Тюменская область) +14,6 (2).

4. Екатерина Суханова (ХМАО-Югра) +14,7 (1).

5. Елизавета Бурундукова (Башкортостан) +14,9 (1).

6. Любовь Калинина (Татарстан) +29,8 (1).