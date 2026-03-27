Олимпийская чемпионка 2010 года, американская горнолыжница Линдси Вонн порассуждала о возможном завершении карьеры.

В феврале 41-летняя Вонн получила серьезные травмы из-за падения в скоростном спуске на Олимпийских играх в Италии. Ей диагностировали переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, а также правой лодыжки. Вонн перенесла не менее пяти операций.

Спортсменка участвовала в Играх, несмотря на разрыв крестообразных связок, который получила ранее на январском этапе Кубка мира. На тот момент она лидировала в общем зачете скоростного спуска.