Тренер Каминский объяснил решение уйти из сборной России по биатлону

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский в субботу, 28 марта, рассказал, что ушел с этой должности, поскольку не хочет «ворошить грязное белье».

— Причин много. Не хочу ворошить грязное белье, — отметил Каминский в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Тренер работал в штабе национальной команды с 2020 года. Ранее он входил в состав штаба сборной страны по лыжным гонкам. Под руководством специалиста тренировались олимпийский чемпион Никита Крюков, а также призеры Олимпиады Александр Панжинский и Алексей Петухов.

