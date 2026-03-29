Президент IBU выступил против допуска биатлонистов из России

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин во время интервью украинскому телеканалу «Общественное» выступил против допуска биатлонистов из России.

© Global look

Далин заявил, что IBU не хочет возвращения российских спортсменов к соревнованиям до окончания конфликта на Украине. Он рассказал, что россияне подали протест в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако в IBU не намерены сдаваться.

«У нас есть оппозиция, мы защищаемся», — подытожил глава IBU.

В декабре Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в CAS. Российская сторона потребовала допустить биатлонистов до международных соревнований.

Позднее IBU отказался рассмотреть иск российских спортсменов в CAS в ускоренном порядке. IBU настаивает на том, что устав организации не предусматривает участия в стартах биатлонистов в нейтральном статусе.